O jogo Portugal-Luxemburgo, do grupo A de qualificação para o Mundial 2022, que se realiza esta terça-feira no Estádio do Algarve, vai ter lotação esgotada.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nas bancadas estarão 18,500 espectadores.

O apito inicial está marcado para as 19h45.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios, que no sábado bateram os luxemburgueses por 1-0 e se isolaram na liderança, embora tenham mais um encontro disputado.

Para recuperar o primeiro lugar, a seleção nacional tem de bater o Luxemburgo, no Estádio Algarve, e esperar que, à mesma hora, o Azerbaijão roube pontos à Sérvia.