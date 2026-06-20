Jalal Jayed, árbitro marroquino de 39 anos, foi nomeado pela FIFA para dirigir o Portugal-Uzbequistão da próxima terça-feira.

O juiz irá arbitrar o duelo da segunda jornada do Grupo K do Mundial 2026, com data marcada para as 18h00. Os compatriotas Zakadia Brinsi e Mostafa Akarkad vão assistir Jayed durante o encontro. O VAR ainda não é conhecido.

É o primeiro Mundial de Jayed, que dirigiu na ronda inaugural o Alemanha-Curaçao, que acabou em goleada germânica por 7-1.