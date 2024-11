O caminho para o Mundial 2026 passa, inevitavelmente, pela fase de qualificação. O sorteio da fase europeia, agendado para a manhã de 13 de dezembro (11h), ditará a composição de 12 grupos, de quatro ou cinco seleções.

Todavia, os semifinalistas da Liga das Nações adquirem uma condição distinta. Uma vez que esta fase de apuramento decorre entre março e novembro de 2025 – coincidindo com as eliminatórias da Liga das Nações – os semifinalistas serão integrados em grupos de quatro seleções.

Por isso, em março, aquando do fim dos quartos de final da Liga das Nações, Portugal, Alemanha, Espanha, Países Baixos, Itália, França, Croácia e Dinamarca ficarão a conhecer o grupo no apuramento para o Mundial 2026.

Até lá, o sorteio de 13 de dezembro apenas desvendará os possíveis destinos.

Quanto ao apuramento para o Mundial 2026, a fase europeia conta com 54 seleções, das quais 16 vão garantir bilhete para o torneio.

Depois de apurados os 12 líderes de grupo, o play-off reunirá os 12 vice-líderes e quatro vencedores de grupo na Liga das Nações, no caso de essas seleções não terem garantido a presença no Mundial ou no play-off.

De recordar que, pela primeira vez, 48 seleções vão participar na mais emblemática prova de seleções. A Rússia mantém-se de fora da fase de apuramento.

O Mundial 2026 é organizado por Estados Unidos, México e Canadá. A Seleção Nacional aponta à sétima presença consecutiva, a nona na história das «Quinas».