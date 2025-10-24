A espreitar a expectável presença no Mundial 2026 – a disputar entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México – Portugal vai contar com casa cheia no Estádio do Dragão para a receção à Arménia.

«Já não há bilhetes disponíveis», anunciou a FPF nesta sexta-feira.

Este jogo está agendado para as 14 hora de 16 de novembro (domingo) e é a sexta e última jornada do Grupo F da fase de qualificação. A Seleção lidera com 10 pontos, cinco de vantagem sobre a Hungria.

«Depois ter esgotado muito rapidamente a quota disponível no site oficial da FPF, também as lojas, APP e site do Continente venderam todos os ingressos que tinham disponíveis para esta partida. Deste modo, será mais um encontro da Seleção a registar lotação esgotada.»

«A FPF alerta todos os adeptos que a compra de bilhetes deve ser feita exclusivamente através das plataformas oficiais. Assim que é anunciado “Bilhetes esgotados” nas plataformas oficiais, não existem formas legítimas de adquirir bilhetes noutros locais. Comprar bilhetes em sites de revenda não autorizados representa um risco elevado.»

«Nos últimos jogos, foram reportados muitos casos de burlas, com adeptos a serem enganados por esquemas fraudulentos que prometem entradas que não existem», escreveu a Federação.

O próximo jogo de Portugal acontece na Irlanda, na noite de 13 de novembro (19h).