Como programado, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos não estiveram presentes no primeiro treino da Seleção na Cidade do Futebol, no estágio que antecede a participação no Mundial 2026. O quarteto apenas se deverá juntar ao grupo às ordens de Roberto Martínez no sábado, quando a Seleção recebe o Chile no Jamor (18h45).

Na tarde desta segunda-feira, com a presença de Pedro Proença, Cristiano Ronaldo e companhia treinou debaixo de sol em Oeiras.

De recordar que Ricardo Velho conta como quarto guarda-redes, mas não está – por agora – inscrito para jogar no Mundial 2026.

Portugal integra o Grupo K, na companhia de Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia. Depois do duelo com o Congo a 17 de junho (18h) e com o Uzbequistão a 23 de junho (18h) – ambos em Houston – as “Quinas” defrontam a Colômbia em Miami, na madrugada de 28 de junho (00h30).