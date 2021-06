Fernando Santos garantiu que vai fazer alterações na equipa titular frente a Israel, esta quarta-feira, em Alvalade, mas pediu às pessoas para não ver nisso um exame a quem entrar no onze.

«Não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma pergunta recorrente, mas eu já expliquei que estamos concentrados em trabalhar o processo, no que temos de fazer com bola, sem bola, nas bolas paradas. Os jogadores têm sido inexcedíveis e eu já tinha dito que os jogos com a Espanha e com Israel iam ser para adquirir estes processos de jogo», referiu.

«Ninguém vai estar em exame. Ninguém.»

O selecionador garantiu por isso que «não é por jogar bem que um determinado jogador vai jogar com a Hungria», da mesma forma que «não vai haver ninguém que por jogar mal amanhã não vai jogar com a Hungria».

«Amanhã vai haver jogadores que jogaram com a Espanha que não vão jogar, mas isso é normal. Isto não são testes. Nem a equipa tem a ver com o adversário que vamos encontrar no Euro. Tem a ver, apenas e só, com a nossa equipa, com o nosso processo de jogo.»