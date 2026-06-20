Diogo Dalot reagiu com os olhos no futuro à deceção que foi o empate na primeira jornada com o Congo. O lateral direito diz que as dificuldades fazem parte de qualquer trajeto vitorioso e que o ambiente no seio da seleção é muito bom.

Ambiente no seio da seleção nacional:

«Eu diria o ambiente na seleção é bom. Obviamente têm sido dias difíceis depois de um resultado que não era aquilo que nós queríamos, mas à medida que os dias vão passando, acho que o foco vai mudando também um pouquinho de volta ao normal. Aquilo que nós queremos é vencer o próximo jogo e, portanto, estamos focados e com esse grande objetivo de vencer o próximo jogo.»

Cristiano Ronaldo está no centro do furacão, como é que ele tem reagido:

«Eu acho que já é sabido de toda a gente a capacidade que o Cristiano tem em lidar com a crítica. Já são mais de 20 anos a jogar pela seleção. O que ele nos tem transmitido é a confiança de que esta crítica faz parte e, principalmente, que temos possibilidade de jogar a um grande nível, estando numa das maiores competições, se não a maior competição do futebol mundial. De resto, a crítica estará sempre lá. A confiança que ele passa para nós e nós para ele foi e será sempre a mesma. Enquanto ele representar a seleção, eu acho que ele terá essa capacidade e estará sempre pronto para ajudar.»

Como a seleção vai reagir ao mau resultado

«Tentamos sempre, principalmente nós, jogadores, e obviamente o staff, encontrar uma forma positiva de sair também em momentos de dificuldade. Acho que isso pode ser um ponto também para nós de não fugir à responsabilidade, mas ao mesmo tempo de ter os pés bem assentes na terra. Acho que é importante para nós perceber que para ganhar uma competição destas é impossível não passar por dificuldades. Não me lembro nenhuma de seleção ganhar um Mundial sem passar por dificuldades e sem ter também de reinventar-se durante a competição. Tendo um resultado menos positivo, tentamos olhar para esse resultado e para a exibição como uma oportunidade para melhorar. Não tivemos o resultado que queríamos, fizemos uma autocrítica, somos os primeiros a perceber que tínhamos obviamente coisas que poderíamos melhorar. É importante para nós também continuar a sentir esse apoio, sentir que os portugueses estão connosco, sentir que temos qualidade para ir longe nesta competição. Mas, volto a repetir, é impossível ganhar um Mundial sem passar por dificuldades.»