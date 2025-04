Francisco Neto ambiciona causar problemas à Espanha, em Vigo, na quarta ronda do Grupo A3 da Liga das Nações. Apesar da derrota em Paços de Ferreira, por 2-4, o selecionador nacional confia na organização e solidariedade das suas jogadoras.

«Houve momentos em que conseguimos criar incómodo. Não foi durante tanto tempo quanto achamos suficiente, pelo que devemos ser mais consistentes. Não podemos permitir que equipas tão poderosas nos criem tanto dano e desgaste.»

«Através da nossa organização, conseguimos resolver os problemas em alguns momentos e houve outros em que foi a partir da solidariedade, que será sempre importante. É o nosso ADN e valorizamos muito isso, mas é neste equilíbrio que se cria alguma fadiga», analisou, em conferência de imprensa.

Ao cabo de três jornadas, Portugal ocupa o 3.º lugar – que obriga a disputar o play-off – com quatro pontos, a três da líder Inglaterra. A Seleção Nacional regista um empate com Inglaterra (1-1) e uma vitória sobre a Bélgica (0-1), além do desaire caseiro com a Espanha (2-4).

«A ideia é continuar a crescer. Sabemos onde queremos estar e do nosso potencial. Acredito muito nesta equipa. Leva o seu tempo, não é à velocidade de que gostamos, mas é neste equilíbrio emocional que temos de crescer. Temos de saber para onde queremos ir, conscientes do nosso objetivo e crescer de jogo para jogo», concluiu Francisco Neto.

Espanha e Portugal medem forças no Estádio de Balaídos, na tarde desta terça-feira (18h). O encontro vai ser arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.