Rúben Neves falou aos jornalistas no primeiro dia do estágio que antecede o Mundial 2026. Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, o médio do Al Hilal pôs água na fervura quanto às expectativas.

A melhor Seleção de Portugal de sempre?

«A melhor seleção de sempre é muito relativo relativo. Portugal ganhou o Europeu em 2016, portanto, é muito difícil dizer que somos a melhor seleção de sempre. Ganhámos uma Liga das Nações, mas não podemos chegar ainda a essa patamar, ainda nos falta um bocadinho para lá chegarmos».

«É muito importante contarmos com um grupo com experiência. Estar num Mundial foi quando me senti mais ansioso e nevoso. Agora vamos ajudar os 10 jogadores que se vão estrear, para que possam usufruir. É uma experiência única.»