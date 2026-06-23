Nuno Mendes, defesa da Seleção Nacional, em declarações à Flash Interview da TVI, abordou as críticas de que a equipa foi alvo, destacando que o grupo «é muito forte».

Golo de livre

«Como é óbvio todos pensaram que era o Cristiano Ronaldo a bater o livre, mas era algo que estava treinado. Dá para repetir o lance, não comigo, mas com outros jogadores. Vi que o guarda-redes estava um pouco no meio, por isso não foi preciso meter muita força nem colocar muito a bola, foi só desviar um bocadinho.»

O que podemos esperar da Seleção?

«Todas as seleções têm o seu objetivo e nós temos o nosso. Vamos jogo a jogo. Hoje ganhámos, estamos contentes, mas concentrados. Agora o nosso objetivo é ganhar o último jogo e passar em primeiro lugar.»

Críticas afetaram a equipa?

«As críticas fazem parte, estamos habituados. Temos um grupo muito forte, que se ajuda mutuamente e acho que isso é o mais importante para nós. O que dizem no exterior não nos importa muito, o que importa é o que vamos fazer dentro de campo e o que o mister nos manda.»