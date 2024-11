Nuno Tavares foi uma das grandes surpresas da convocatória de Roberto Martínez na Seleção Nacional, para os desafios com a Polónia e Croácia, a contar para a Liga das Nações.

Em grande forma na Lazio, de Itália, será um dos concorrentes de Nuno Mendes, lateral do PSG que tem sido o dono daquela posição na Seleção nos últimos anos.

«É um prazer jogar com o Nuno Tavares, é um jogador com muita qualidade e tem vindo a demonstrar muita qualidade na Lazio. É um oponente direto mas é um jogador com muita qualidade, se ele está é aqui é porque tem demonstrado isso. Gosto de ter colegas com quem posso aprender. É bom para mim e para ele. Tem dez jogos, oito assistências, é a qualidade de Portugal», avaliou.

Mas Nuno Mendes está preparado para jogar tanto como lateral, como defesa-central, num sistema a três, tal como Martínez disse na sexta-feira passada. «Polivalência é uma mais valia para mim e para a equipa. Temos de saber jogar em diferentes posições», assume Mendes.

O lateral foi ainda questionado sobre uma declaração de Cristiano Ronaldo na Gala Quinas de Ouro, na noite de segunda-feira, em que o capitão da Seleção admitiu estar «dececionado com com alguns jogadores que não querem representar a Seleção». Nuno Mendes falou sobre o seu caso.

«Cada um tem a sua opinião. Eu posso falar por mim, tenho muito orgulho por representar Portugal e dou o máximo nos treinos. Vou estar sempre disponível e vou sempre dar o máximo para estar aqui». garantiu.

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.