Trincão, esquerdino do Sporting, em declarações antes do jogo com a Colômbia, agendado para este sábado, falando do que Messi e Ronaldo têm em comum e também da relação com Luis Suárez.

Jogou com ambos: o que é que Messi e Ronaldo têm de mais parecido?

«Diria que, provavelmente, a liderança e a forma como querem vencer sempre. Querem sempre vencer. Querem sempre ser os melhores. É por isso que estão, não sei, há 20 anos no mais alto nível. Por isso, sim, só temos de aproveitar estes momentos e, para mim, é incrível ver o Cristiano de perto, o que ele faz todos os dias, a forma como cuida de si próprio e a forma como quer que Portugal vença. Acho que é isso que têm em comum.»

Falou com Luis Suárez, eu colega na seleção, sobre este confronto?

«Não falei com Luis Suárez, não quisemos falar nada antes do jogo para não criar questões. Até foi o Inácio que falou mais por causa da questão de bolas paradas e porque é defesa, por isso falou mais sobre ele, defronta-o muitas vezes nos treinos. No campo vamos ser um contra o outro, quando acabar o jogo seremos amigos novamente. E de certeza que vamos falar no fim do jogo.»

Como tem lidado com o facto de até agora ter jogado muito pouco?

«Tenho que estar preparado para ajudar, seja de que forma for, eu e qualquer jogador da equipa. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil, é um jogo que temos que ter atenção à transição, que eles são muito fortes e é uma equipa completamente diferente daquilo que apanhámos até agora. Acho que temos que estar todos preparados, cada um com as suas características e num jogo completamente diferente.»

Já estão a fazer contas a quem podem defrontar na próxima fase?

«Principal ideia que trazíamos para este Mundial era jogar três jogos. Sabíamos que o Mundial iam ser os três primeiros jogos e a partir daí depois faziam-se as contas. Acho que o foco vai continuar muito por aí, porque não podemos estar a olhar para a frente. Sabemos da importância do jogo de amanhã e o nosso foco está nesses três jogos e não pensar no que vem a seguir»