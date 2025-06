Nova noite de gala em Munique – depois da conquista da Champions, pelo PSG – valeu a Nuno Mendes o mais valioso jogo pela Seleção Nacional, à 37.ª internacionalização. Na noite de domingo, na final da Liga das Nações (2-2, 5-3 após penáltis), além de se estrear a marcar por Portugal, o lateral esquerdo anulou Lamine Yamal.

À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Nuno Mendes mereceu nota de 8.7, a mais elevada do Portugal-Espanha. Dotado de velocidade e técnica ímpares, acumulou um golo, três alívios, três desarmes e duas interceções. Como se tal fosse pouco, aplicou quatro dribles em cinco tentados e bloqueou um remate.

Espreitando os dados da UEFA, o lateral conseguiu sete recuperações da posse, atingiu a velocidade de 33.7km/h e percorreu 11.2 quilómetros.

Em ação durante toda a final, converteu um penálti no derradeiro desempate.

Numa época de sonho – com Champions, Ligue 1, Taça e Supertaça de França, e Liga das Nações – Nuno Mendes, de 22 anos, totaliza sete golos e 11 assistências em 56 jogos – recorde de carreira. Segue-se o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Recorde os destaques da final da Liga das Nações.

Quanto a Lamine Yamal – que saiu de cena ao cabo de 105 minutos – o avançado de 17 anos serviu de referência na transição ofensiva, ainda que por várias vezes travado ou driblado por Nuno Mendes.

O jovem extremo desferiu dois remates enquadrados com a baliza, concretizou 44 passes – em 50 tentados – conseguiu um drible e três interceções. Todavia, errou todos os cruzamentos e perdeu dez duelos em 17 protagonizados.

No término da melhor época desta carreira a despontar – 62 jogos, 21 golos e 22 assistências – Lamine Yamal não conseguiu juntar a Liga das Nações a La Liga, Taça e Supertaça de Espanha.