Deco, Liedson e Otávio. Este sábado, frente ao Qatar (3-1), o médio do FC Porto tornou-se o terceiro jogador nascido no Brasil a marcar no jogo de estreia pela seleção de Portugal.



Otávio fez o golo de cabeça, após cruzamento de Gonçalo Guedes, ao minuto 24 do encontro particular realizado na Hungria.



A 29 de marco de 2003, no Estádio das Antas, Deco entrou para marcar de livre na estreia por Portugal, precisamente frente ao Brasil, o seu país de nascimento (2-1).



Seis anos após o médio que representava o FC Porto, a 5 de setembro de 2009, foi Liedson a brilhar no primeiro jogo pela seleção nacional. O avançado do Sporting saiu do banco para garantir o empate de Portugal na Dinamarca (1-1), na fase de apuramento para o Mundial de 2010.



Agora, praticamente doze anos mais tarde (4 de setembro de 2021), foi Otávio a estrear-se com um golo pela seleção de Portugal.