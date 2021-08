Otávio é a grande novidade na lista de convocados de Fernando Santos para os próximos três compromissos da Seleção Nacional. O médio luso-brasileiro do FC Porto publicou uma mensagem nas redes sociais a congratular-se com a novidade.



«Um dia em que a palavra honra ganha ainda mais sentido na minha vida. Há sete anos, escolhi Portugal como a minha casa e a casa da minha família. Aqui, fui acolhido por todos, fiz grandes amigos e, claro, sempre honrei a camisola do FC Porto», começou por escrever.



O jogador espera retribuir o carinho dos portugueses: «Hoje, a convocação para a Seleção Portuguesa chega como a realização de um sonho. Só posso agradecer a oportunidade de representar este país e as suas cores. Sinto que é o momento de retribuir o carinho de toda uma nação com essa chamada. Vamos com tudo!»