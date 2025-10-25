Pablo, avançado do Gil Vicente e atual melhor marcador da Liga com sete golos, está na calha para se tornar português, ele que nasceu em Braga, mas até agora tinha apenas nacionalidade brasileira.

Filho de Pena - antigo avançado que brilhou no FC Porto -, o ponta de lança confessou aos brasileiros do Globoesporte que, apesar de ter nacionalidade brasileira, a verdadeira ambição dele passa por representar a seleção portuguesa.

«Eu sempre tive o sonho em jogar pela seleção portuguesa. Quando eu estava nos sub-19, tive a possibilidade de jogar o Europeu por Portugal. Foi uma pena o documento não ter saído a tempo, mas agora está quase a sair e eu escolheria Portugal», confessou o jogador.

Apesar de, também ter a opção de jogar pelo Brasil por via do pai ser brasileiro, Pablo nunca teve dúvidas sobre por qual seleção queria jogar, até porque toda a sua formação foi feita em Portugal e nunca atuou por qualquer clube brasileiro.

O jogador, de 21 anos, revelou, aliás, que o pai teve um papel fundamental no caminho que construiu até se tornar jogador profissional.

«A minha maior referência no futebol é o meu pai. Ele sempre foi muito transparente: se eu quisesse seguir outra profissão, ficava à vontade. Mas, por ter sempre vivido nesse ambiente de futebol, estar com ele nos jogos, foi uma paixão que eu tive desde pequeno. Sempre tive o sonho em tornar-me jogador. Depois que ele viu que eu tinha esse mesmo objetivo, começou a ajudar-me para poder realizar esse sonho», revelou Pablo.

Pablo está a ter o melhor arranque de temporada da carreira, com sete golos marcados, nos primeiros dez jogos. Por comparação, na época passada o avançado do Gil Vicente apontou apenas cinco golos. Talvez por isso, César Peixoto já lançou o ponta de lança para a seleção nacional.