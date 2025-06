Face à contestação de que Roberto Martínez foi alvo nos últimos jogos da Seleção Nacional, com uma primeira derrota diante da Dinamarca (antes de um triunfo por 5-2) e um empate contra a Cróacia, José Mourinho foi apontado por alguns como provável sucessor do espanhol.

Porém, quase três meses depois, em nova concentração da Seleção portuguesa, esse não é um tema discutido dentro de portas, garante o médio João Palhinha, em entrevista à Sport TV.

«Não, acho que dentro do nosso balneário ninguém fala absolutamente nada sobre o que é que será o futuro da Seleção. Acho que nos focamos muito no presente, porque a Seleção é um espaço que é de todos e eu acho que vai sempre haver conversas exteriores, mas que a nós jogadores não nos dizem respeito», justificou.

«Sinceramente, ninguém dá atenção ao que se diz, se Mourinho virá ou não. Acho que toda a gente está focada em trabalhar neste momento com o míster Roberto, porque ele é o treinador do presente e nós só pensamos nisso, neste momento. Portanto, tudo o que virá, não é uma decisão nossa, nem sequer é o foco neste momento», completou o jogador do Bayern Munique.

Roberto Martínez é selecionador nacional desde 2023, sucedendo a Fernando Santos. Foi escolhido ainda na presidência de Fernando Gomes, antes de Pedro Proença vencer as eleições da Federação Portuguesa de Futebol.