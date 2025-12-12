Rui Patrício falou aos jornalistas após a homenagem na Cidade do Futebol, a propósito do fim da carreira, aos 37 anos. Na manhã desta sexta-feira, o antigo guarda-redes do Sporting respondeu a várias questões à frente do lugar onde foram depositadas as luvas e chuteiras utilizadas na célebre final do Euro 2016, em França.

Decisão consciente

«Este era o momento indicado para terminar a carreira, estou muito feliz. Não ponderei regressar a Portugal, esta decisão partiu de mim. Tive convites para continuar, mas comecei no alto nível aos 18 anos, então quero fazer outras coisas, como acompanhar os meus filhos. Estou a aproveitar os anos que não tive com a minha família. Depois, certamente vou continuar ligado ao futebol. Ainda não posso dizer o que vou fazer na FPF e hoje não é o dia para falar sobre o futuro.»

Referências

«Vítor Baía, Nélson e Schmeichel serviram de referência.»

A defesa mais marcante

«A defesa na final contra França, em 2016, foi a mais marcante da carreira. Até deu para uma estátua.»

Mundial 2026

«Temos uma grande Seleção e tudo para ser campeões do Mundo. Espero poder festejar esse sonho e agora, de fora, vou sofrer muito mais. Vou sentir na pele, como adepto, e beber umas cervejas.»