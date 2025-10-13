Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. Foi questionado sobre declarações de Luis De La Fuente, selecionador espanhol, que considerou Pedri o melhor médio do mundo.

Vitinha melhor do que Pedri?

«O míster [Luis] De La Fuente diz que os seus jogadores são os melhores porque conhece-os. Para mim é o melhor médio do mundo, o João Neves também tem outro perfil e é dos melhores do mundo. Em todas as estatísticas, o melhor médio da Champions foi o Vitinha. A nível de passes, criação de oportunidades, tudo isso. E a Champions é a melhor Liga de clubes. Temos de aceitar as opiniões, mas também apoiamos o que é objetivo. A época que ele fez foi a melhor.»