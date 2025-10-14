Em reação ao Portugal-Hungria, duelo que terminou empatado a duas bolas nesta terça-feira, no Estádio José Alvalade, Pedro Neto sublinha a tranquilidade do grupo e diz que Portugal permitiu nos minutos finais que a Hungria tivesse mais bola.

Possível deslumbramento dos jogadores

«Não, nada a ver com isso. Até aos 70 minutos podíamos ter feito o 3-1 ou 4-1. Estávamos muito bem e depois era manter a bola. Deixámo-los ter mais controlo do jogo, temos dois remates ao poste na segunda parte que podiam distanciado o resultado. Infelizmente, no fim sofremos um golo, não era o que queríamos. No próximo estágio temos de nos qualificar.»

Apuramento para o Mundial

«Não sei fora, mas dentro do grupo estamos mais do que tranquilos. Sabíamos que não era fácil, se as pessoas pensavam que sim estão muito enganadas. Sendo sincero, sabíamos que a consequência era o Mundial e queríamos apenas ganhar este jogo. Não conseguimos agora, temos feito um grande apuramento e agora é acabar o trabalho e ir para o Mundial com tudo.»

Prefe jogar à esquerda ou direita

«No fundo, eu sempre fui muito habituado a jogar dos dois lados. Gosto mais de jogar à direita, mas tenho feito mais jogos à esquerda. E jogar com o Nuno Mendes torna-se fácil. É sempre um prazer jogar com um jogador daqueles do meu lado, mas não tenho preferência.»