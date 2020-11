Pedro Neto, extremo do Wolverhampton, estreou-se pela seleção de Portugal e marcou o primeiro golo na vitória frente a Andorra (7-0). Eis as declarações do jogador português na flash interview da RTP3:

«Estou muito contente, foi uma grande prestação da equipa e um bom jogo de preparação. Estou muito feliz pela estreia e tenho de agradecer também aos meus companheiros de equipa. O jogo frente à França vai ser muito importante e estamos focados só a ganhar. Quanto a mim, penso dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. Estou só focado em fazer o meu trabalho e o resto surge com naturalidade.»