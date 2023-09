Pepe é a principal ausência na convocatória de Roberto Martínez para os jogos frente a Eslováquia e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro 2024. O selecionador nacional explicou que o defesa do FC Porto não está clinicamente disponível para integrar os convocados.



«Há alguns lesionados para este estágio. Clinicamente, o Pepe não tem luz verde para estar na lista. O Renato [Sanches], o Guerreiro, o Nuno Mendes e o André Silva também não estão disponíveis», esclareceu, em conferência de imprensa.



Em sentido contrário, Pedro Neto é a novidade nas escolhas do treinador espanhol. Martínez deixou muitos elogios ao extremo dos Wolves e recordou a prestação que este teve no Campeonato da Europa de sub-21, no verão passado.



«O Pedro Neto é um exemplo claro do trabalho que o Rui Jorge faz nos sub-21. Gostei muito da atitude do Pedro Neto no Euro de sub-21. Depois vi os jogos contra o United e contra o Everton, jogou com tudo. É um jogador muito importante nos Wolves e na seleção. Face às lesões do Guerreiro e do Nuno Mendes, ter um jogador polivante é perfeito para o que queremos fazer contra a Eslováquia. O Neto é o exemplo de um jogador que está em boa forma e precisamos das suas qualidades e características», disse.



Portugal joga na Eslováquia no dia 8 de setembro e quatro dias depois, recebe o Luxemburgo.