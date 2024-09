Pepe vai esta quinta-feira ser homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol, antes do jogo frente à Croácia, no Estádio da Luz, agendado para as 19.45 horas.

O antigo central, recorde-se, foi internacional português por 141 vezes e retirou-se da Seleção Nacional, e do futebol em geral, após a eliminação do último Euro 2024.

Pepe vai subir ao relvado antes do jogo, na companhia do presidente Fernando Gomes, para receber o merecido tributo.

Recorde-se que recentemente André Villas-Boas referiu que o FC Porto também quer homenagear Pepe, mas até ao momento não conseguiu entrar em contacto com o antigo central.