Há 2h e 15min
Portugal-Arménia (ONZES OFICIAIS): Martínez muda cinco
Gonçalo Ramos confirmado no onze do selecionador, que mexe também na defesa e no meio-campo
Portugal vai apresentar-se de início frente à Arménia com cinco alterações no onze comparativamente com a equipa titular na Irlanda.
Roberto Martínez mexe em todos os setores à exceção da baliza, onde se mantém Diogo Costa. Na defesa, Nélson Semedo e Renato Veiga rendem Diogo Dalot e Gonçalo Inácio, enquanto no meio-campo Bruno Fernandes regressa após castigo, sendo João Neves o sacrificado.
No ataque, Gonçalo Ramos ocupa o lugar do castigado Cristiano Ronaldo e Rafael Leão rende João Félix.
O Portugal-Arménia arranca às 14h00 no Estádio do Dragão. SIGA O JOGO NO AO VIVO DO MAISFUTEBOL
