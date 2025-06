Na chegada à Cidade do Futebol, em Oeiras, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), discursou perante jogadores, funcionários e jornalistas. Antes de levantar a taça da Liga das Nações com Roberto Martínez, Pedro Proença enalteceu o trabalho do selecionador nacional.

«As primeiras palavras vão para esta geração de jogadores, absolutamente extraordinária. Permitam-me nesta altura, e porque fomos recebidos pela família do futebol, também agradecer a estes funcionários anónimos, que sentem como ninguém as nossas vitórias. Todos servem de referência para o que queremos fazer na FPF. O futebol português está de parabéns.»

«Mantive-me calado e discreto nestes últimos meses, mas fui vivendo por dentro. Permitam-me individualizar esta vitória na figura de Roberto Martínez. Devemos dedicar-lhe esta conquista.»

«Vamos manter este registo. Habituem-se, porque vamos continuar a ganhar.»