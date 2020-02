Portugal vai jogar um amigável contra a Eslovénia, em Ljubljana, a 31 de maio. O desafio, que vai servir para assinalar os 100 anos da federação da Eslovénia, foi anunciado esta quinta-feira pela mesma entidade.



Esta partida é a primeira de duas que, para já, são conhecidas, tendo a seleção portuguesa de

futebol outra partida frente à Espanha, no dia 5 de junho.



De recordar que o Euro2020 tem início a 12 de junho e Portugal, seleção campeã em título, está no grupo F, com Alemanha, França e uma das seleções que passar nos «play-offs» de acesso à competição.