A Federação Portuguesa de Futebol oficializou nesta terça-feira o particular entre México e Portugal a 28 de março, na reinauguração do mítico Estádio Azteca, algo veiculado pela imprensa internacional desde outubro. É a estreia das “Quinas” naquele recinto e o sexto duelo com mexicanos.

Recorde-se que o Estádio Azteca – agora por motivos comerciais denominado Estádio Banorte – serviu de palco para Diego Maradona protagonizar o famoso golo com a mão contra Inglaterra, além do inesquecível golo a solo, também frente aos ingleses.

O Estádio Azteca, situado na Cidade do México, vai receber o jogo de abertura do Mundial 2026, a 11 de junho.

Também em março, mas a 31, Portugal joga frente aos Estados Unidos em Atlanta, no Mercedes Benz Stadium, naquele que será o jogo oficial 700 da Seleção e o oitavo duelo com os norte-americanos.

A hora exata dos particulares com México e Estados Unidos estão por definir, conforme esclarece a FPF.

O sorteio do Mundial 2026 está agendado para as 17 horas desta sexta-feira.