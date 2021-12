O jogo entre Portugal e Turquia das meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial 2022 será disputado no estádio do Dragão.



Caso a seleção nacional triunfe no encontro marcado para 24 de março de 2022, jogará novamente no anfiteatro portista diante de Itália ou Macedónia do Norte, cinco dias depois.



O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, saudou o regresso da «equipas das quinas» ao Dragão.

«É com prazer e total apoio que o FC Porto cede o Estádio do Dragão para os jogos de play-off de acesso ao Mundial do Qatar. Que o Dragão empurre a seleção para a vitória, como fez na conquista da Liga das Nações», referiu, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Lembre-se que Portugal conquistou a Liga das Nações precisamente no Dragão tendo batido a Suíça (3-1) e os Países Baixos (1-0). De resto, o último jogo da seleção nacional no estádio portista data de 5 de setembro de 2020 frente à Croácia (4-1).



Portugal só perdeu um dos 11 encontros disputados no Dragão.