Diogo Costa, guarda-redes da Seleção Nacional, em declarações no lançamento do jogo com a Colômbia, agendado para este sábado, falando da importância de ganhar e da convivência de vários líderes no balneário.

Mais importante ganhar ou ficar em primeiro lugar?

Eu acho que o mais importante é sempre ganhar o jogo. Independentemente de qual seja a importância do jogo e da classificação, podendo ficar em primeiro ou em segundo, no que nós realmente estamos focados é em ganhar à Colômbia. É esse o nosso foco principal.

Esta é uma geração de vários líderes e capitães, como casa isso no balneário?

«Eu acho que se casa muito bem. Acho que, acima de tudo, temos um bom ambiente, tal como todos os nossos colegas já referiram nas conferências e nas entrevistas. Obviamente, é sempre vantajoso para nós ter vários jogadores assim, e cada um irá pôr a experiência necessária para o mais importante, que é sempre ganhar e dar a importância maior ao coletivo.»

Espera uma Colômbia menos defensiva do que os adversários anteriores?

«Talvez não seja uma seleção que já jogar num bloco tão baixo. Talvez. Ou então vai. Tal como nós temos respeito por eles, eles também têm o respeito por nós. E devemos estar à altura para o que for necessário e adaptar-nos rapidamente, para levar o que é o mais importante, que é a vitória.

Falou com Luis Díaz sobre este jogo?

«Fomos colegas e conheço-o bem, mas curiosamente não falámos nada, seguramente que vamos falar no final do jogo. Mas como dizes são jogadores que merecem o nosso respeito.»

Tem havido muitas surpresas no Mundial

«Tem de haver respeito a todas as seleções. Tal como temos visto neste Mundial, tem havido, entre aspas, muitas surpresas. Acho que todas as seleções merecem o nosso respeito. E, mais uma vez, é uma seleção (Colômbia) diferente na sua cultura de jogo.»

Como será jogar «fora de casa»?

«Muito sinceramente, acho que não nos passa (jogar 'fora'). Obviamente que ficamos sempre gratos com a quantidade de pessoas que temos nos apoiar-nos Mas acho que o nosso papel é o trabalho diário, os objetivos que temos para aquele jogo, o nosso plano de jogo. E sinceramente, esteja muita ou pouca gente, sabemos que teremos todos os nossos portugueses a apoiar-nos. E é isso que nós queremos. Queremos essa energia boa para trazer a vitória.»