A Seleção Nacional cumpriu nesta quarta-feira o primeiro treino após a chegada a Cancún, no México.

A sessão orientada por Roberto Martínez foi realizada a partir das 17h00 locais (+ 6 horas em Portugal continental) e decorreu debaixo de um calor ao qual a maioria dos jogadores da Seleção, a atuar na Europa, não estão habituados nesta altura do ano: sensação térmica de 27º.

De resto, tal como já tinha acontecido antes da viagem para o continente americano, João Neves e Pedro Gonçalves continuaram a realizar trabalho individual. O médio do PSG ficou-se pelo ginásio, enquanto o jogador do Sporting trabalhou no relvado, embora à parte.

Paulinho, que foi chamado à Seleção após a dispensa de Rafael Leão, juntou-se aos colegas no México e participou no treino.

Portugal joga com o México no próximo sábado no Estádio Azteca, na Cidade do México. O jogo arranca às 02h00 (já madrugada de domingo em Portugal continental), menos seis horas locais.