Pedro Proença visitou Leiria nesta segunda-feira e garantiu que o último particular da Seleção antes do Mundial 2026 vai ser disputado naquela cidade. Aos jornalistas, no interior do estádio da União de Leiria, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol recordou também o fundo de 100 mil euros para ajudar os clubes recentemente afetados pelo mau tempo.

«O último jogo da Seleção antes da partida para o Mundial 2026 vai ser disputado em Leiria, a 10 de junho. Parte da receita vai reverter para o movimento associativo. Ainda não está definido contra quem jogaremos», disse Pedro Proença.

Em março, Portugal vai medir forças com México e Estados Unidos, nas madrugadas de 28 e 31.

No Mundial 2026, a Seleção Nacional integra o Grupo K, com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo).