Pedro Proença inaugurou a homenagem a Rui Patrício, a propósito do fim da carreira do guarda-redes de 37 anos. Na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Futebol, o presidente da FPF recordou a noite da final do Euro 2016.

«Juntámos a família de sangue e a família do futebol. O Rui Patrício é um dos maiores talentos do futebol português, um menino que iniciou a carreira no Marrazes e que, aos 12 anos, migra para Lisboa, para representar o clube do coração, o Sporting. A sua carreira é extraordinária, com mais de 800 jogos, 108 internacionalizações pela Seleção, participa em três Europeus e três Mundiais. Todos nos recordamos da final do Europeu em 2016.»

«É um homem humilde e sério, de uma humanidade que transborda a própria existência. Hoje é o dia dele. Rui, passaste a ser património de Portugal, pelo exemplo que és. Em nome do futebol português, muito obrigado», disse Proença.

A cerimónia decorreu no auditório principal da Cidade do Futebol, com a presença de figuras como Roberto Martínez, Frederico Varandas, Adrien Silva, Fernando Santos, Daniel Carriço, Domingos Paciência e Toni.