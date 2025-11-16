Gonçalo Ramos, marcador de um golo e assistente de outro contra a Arménia, neste domingo, na goleada por 9-1, falou em flash interview à RTP Notícias sobre o duelo. Admitiu que gostava de jogar mais pela Seleção e disse que a equipa mostrou «do que é capaz».

Análise

«Não havia grande opção, hoje era ganhar ou ganhar, éramos claramente superiores e queríamos mostrar isso em campo. O último jogo correu menos bem, mas tivemos oportunidade de selar o apuramento. E mostrámos do que somos capazes.»

Golos marcados

«Acho que isso tem a ver com a eficácia. Há dias em que a bola não quer entrar. Hoje fomos criámos, mas fomos mais eficazes. Pusemos em prática o nosso jogo.»

Mundial 2026

«Em qualquer competição em que entramos somos favoritos. Mas é passo a passo, em março temos jogos de preparação. Temos ainda uma época pela frente, mas é preciso ter cuidado com a nossa equipa.»

É capaz de contribuir mais?

«Está a vista de todos, foi um grande jogo de toda a equipa e todos estamos cá para ajudar. Sou mais um. Toda a gente gostaria de ter mais tempo de jogo, obviamente.»