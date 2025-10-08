Renato Veiga esteve esta quarta-feira na Cidade do Futebol, onde falou com os jornalistas, tendo aproveitado para sublinhar que o espírito que se vive na Seleção Nacional é algo incomum.

A pergunta colocou-lhe a dúvida de se saber se espera ser titular em algum dos dois jogos que se seguem, frente à Irlanda e frente à Hungria, ambos em Alvalade.

«Trabalho todos os dias para estar sempre preparado quando for chamado à Seleção. Eu e todos os meus companheiros», começou por dizer.

«Somos um grupo muito unido, aliás ainda ontem o selecionador falou dessa união, e é algo que se nota nos nosso treinos. Queremos sempre dar tudo pela Seleção Nacional.»

Renato Veiga foi até mais longe,

«Há uma amizade pura e um bom ambiente no seio da seleção. Quando se conquistam títulos, criam-se sempre mais memórias e mais laços, mas estamos a trabalhar nisto há muito tempo, a consistência ajuda, é importante passarmo tempo juntos», acrescentou.

«Mas como disse, é algo que já procurávamos há algum tempo. Tínhamos muita vontade de criar este espírito dentro da Seleção.»