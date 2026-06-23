Seleção
Há 57 min
Renato Veiga: «Não éramos os piores no primeiro jogo e agora não somos os melhores»
Defesa-central destaca a vitória de Portugal, mas reforça que é necessário encarar as «coisas com equilíbrio»
Enviado-especial aos Estados Unidos
Defesa-central destaca a vitória de Portugal, mas reforça que é necessário encarar as «coisas com equilíbrio»
Enviado-especial aos Estados Unidos
Renato Veiga, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Zona Mista, depois da vitória de Portugal frente ao Uzbequistão (5-0).
Boa resposta face ao primeiro jogo?
«Acho que fizemos uma exibição muito completa e agora é analisar o que fizemos bem e o que é preciso melhorar.»
Cristiano lidou mal com as críticas?
«O Cristiano Ronaldo está habituado às críticas. Críticas, elogios, isso dá-lhe combustível e isso viu-se hoje. É normal para ele.»
Vitória tira um peso dos ombros?
«Não. Nem no primeiro jogo éramos os piores, nem agora somos os melhores. Há que encarar as coisas com equilíbrio e a nossa equipa faz isso de forma muito normal.»
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