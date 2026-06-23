Renato Veiga, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Zona Mista, depois da vitória de Portugal frente ao Uzbequistão (5-0).

Boa resposta face ao primeiro jogo?

«Acho que fizemos uma exibição muito completa e agora é analisar o que fizemos bem e o que é preciso melhorar.»

Cristiano lidou mal com as críticas?

«O Cristiano Ronaldo está habituado às críticas. Críticas, elogios, isso dá-lhe combustível e isso viu-se hoje. É normal para ele.»

Vitória tira um peso dos ombros?

«Não. Nem no primeiro jogo éramos os piores, nem agora somos os melhores. Há que encarar as coisas com equilíbrio e a nossa equipa faz isso de forma muito normal.»