Premiado na gala Quinas de Ouro, Ricardinho, internacional português de futsal, confessou que tomou a decisão certa quando se retirou da Seleção Nacional, pois deu a oportunidade a outros de mostrarem o seu valor.

Ora, houve quem interpretasse isso como uma indireta para Cristiano Ronaldo, numa altura em que o avançado do Manchester United revelou o desejo de jogar o Euro 2024, mas o futsalista negou essa versão.

«A todos aqueles que estão a dizer que no meu discurso da gala Quinas de Ouro foi uma indireta para o nosso maior ídolo do desporto em Portugal, estão totalmente enganados! Falei o que senti e sentia em relação aos meus ex-companheiros de seleção e sobre a seleção de futsal. Obrigado», escreveu o atual jogador do Pendekar United, nas redes sociais.