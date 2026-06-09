Roberto Martínez falou aos jornalistas nesta terça-feira, antevendo o particular com a Nigéria em Leiria na quarta-feira (20h45). Na Cidade do Futebol, o selecionador voltou a enaltecer a postura de Cristiano Ronaldo.

CR7 acima de todos

«O nosso capitão é um exemplo para o dia a dia. O dia a dia são 24 horas de trabalho para melhorar e ajudar a Seleção. Eu acho que o capitão e todos os jogadores não pensam no futuro. Ninguém sabe o futuro. O futebol tem lesões, tem situações diferentes e há decisões que não estão nas mãos dos jogadores. Então o foco é treinar hoje, ser o melhor no treino, aprender os conceitos, executar amanhã e mostrar o orgulho de vestir a camisola de Portugal.»

Preparação para «dois Mundiais»

«Eu gostaria de dizer que não é o fim da época, agora estamos a falar do começo da época. Porque percebo a frescura, o balneário tem frescura, alegria. Os jogadores que tiveram o último jogo da época no dia 30 de maio já estão totalmente recuperados. E estamos a falar agora de reativar e recomeçar o aspeto físico para o Mundial. No Mundial há 'dois Mundiais', já falei disso. Agora são três jogos. Estamos preparados para os três jogos depois do jogo de amanhã [n.d.r.: Nigéria]. E no Mundial acontece que precisamos de melhorar muito durante os três jogos, com momentos difíceis, com momentos para mostrar resiliência, momentos que precisamos de utilizar os valores do grupo, momentos que individualmente precisamos de melhorar. E é aqui onde nós podemos pensar no 'segundo Mundial'.»

Diogo Costa e mais dez para a Nigéria

«Todos os jogadores que jogaram mais de 45 minutos [n.d.r.: frente ao Chile] recuperaram muito bem. A nossa ideia era para o João Cancelo ter mais de 45 minutos. Acho que o seu estilo de jogo e a sua capacidade física permite isso. Também com o Bruno Fernandes e o Rúben Dias. Há jogadores que precisam de aspetos fisicamente diferentes. E acho que amanhã só temos a limitação do Rafael Leão que não está apto para o jogo, os restantes jogadores vão estar preparados. Na baliza, é o único aspeto onde o Diogo Costa vai jogar os 90 minutos. Já é o nosso guarda-redes número um. Acho que é uma posição que precisa de muita clareza. As outras posições de campo, são posições para utilizar amanhã. E que seja um jogo com muitos jogadores, mas com a mesma ideia, a mesma intensidade. E que possamos ganhar o jogo juntos.»

Gestão dos guarda-redes e o trabalho de Ricardo Velho

«É um equilíbrio entre o que todos os jogadores precisam. Acho que para nós era importante que o José Sá e o Rui Silva tivessem minutos. Também era importante recuperar o Diogo Costa, esteve acima dos quatro mil minutos, então a sua preparação para o primeiro jogo precisava de mais treinos. O Ricardo Velho está a trabalhar muito bem, acho que todos os jogadores estão a respeitar muito o que ele traz à Seleção, mas aqui agora precisamos de... a posição de guarda-redes é muito importante poder jogar 90 minutos antes de um jogo. Então, para o Diogo Costa, acho que foi o processo perfeito, poder treinar, preparar, recuperar, é o começo da nova época, é isso que eu sinto, não é a continuação da época, não é o fim da época. Acho que o Diogo desligou e agora começa a nova época e faz sentido poder jogar os 90 minutos de amanhã.»