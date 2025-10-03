Roberto Martínez: «Diogo Jota? Eu acredito muito em sinais»
Selecionador recorda minutos de dois golos do último estágio
01:13
«Rodar a equipa caso se confirme o apuramento? Não vou pensar à frente»
01:20
«Matheus Nunes como lateral não hipoteca a chamada de outros laterais»
00:23
Martínez: «Assalto? Está tudo bem e agora está tudo nas mãos da polícia»
01:27
Martínez: «Mourinho? Agora estamos do mesmo lado da barricada»
01:23
«Quenda e Mora? Precisam de utilizar o palco dos sub-21 para entrar na Seleção»
01:13
«Rodar a equipa caso se confirme o apuramento? Não vou pensar à frente»
00:37
Martínez: «Dois jogos em Alvalade? Adoro jogar lá, mas a decisão foi da FPF»
01:23
Nélson Semedo, Matheus Nunes e Rafael Leão de regresso à convocatória de Martínez