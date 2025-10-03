Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026. Em conferência de imprensa, Martínez voltou a falar sobre o falecido Diogo Jota.

Primeiro jogo em Portugal sem Diogo Jota

«É importante. Quando tivemos o estágio de setembro... acredito nos sinais... O primeiro golo foi marcado aos 21 minutos [de Ronaldo, sobre a Arménia]. E na Hungria sofremos ao 21. O Diogo está presente e faz parte da nossa vitória na Liga das Nações. Tinha o sonho de ganhar o Mundial e temos a responsabilidade de lutar pelo sonho dele, que também é o nosso.»

Após apuramento pode utilizar outros jogadores?

«Estamos focados na Irlanda e na Hungria. Não vou cometer o erro de pensar mais à frente. O importante é preparar o jogo com a Irlanda e continuar a fazer o que fizemos em setembro. Vi um grupo muito comprometido. Foi incrível ver o espírito deste grupo. Estamos a acrescentar em todos os estágios. Diria que o estágio de junho e setembro são o maior exemplo dos valores da equipa. O foco está no presente. Esperamos uma Irlanda difícil, acho que tiveram um último estágio mau. Já conhecemos a Hungria, uma equipa muito equilibrada e com um aspeto competitivo muito forte. A ideia é focar nos jogos de agora.»