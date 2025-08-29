Roberto Martínez fez esta sexta-feira uma conferência de imprensa muito emotiva para divulgar a lista de convocados: a primeira lista de convocados sem Diogo Jota.

Por isso, antes de anunciar os escolhidos, as primeiras palavras do selecionador foram sobre Jota.

«Este é o primeiro estágio sem o Diogo Jota. Sabemos o que o Diogo Jota representava para cada um de nós e o impacto que teve nas nossas vidas. Ele vai estar connosco aqui na seleção e será mais uma força para nos ajudar. O exemplo do Diogo Jota é uma luz para nós. A ausência do Diogo Jota é um factor de união e de responsabilidade, porque o Diogo Jota queria ganhar o Mundial. Estamos aqui para lutar pelo sonho do Jota», começou por dizer.

«Vamos carregar o seu espírito no nosso coração. Lutaremos pelo Diogo Jota, pelo seu irmão André e por todos os portugueses. Por isso o número de convocados é de 23, mais um, que é o Diogo Jota.»

Mais tarde, após divulgar os convocados, Roberto Martínez anunciou que o número 21 que o antigo avançado utilizava na Seleção Nacional vai continuar em campo, mas agora nas costas de Rúben Neves: o melhor amigo de Jota no futebol e na vida.

Questionado sobre o porquê dessa decisão, Roberto Martínez fez um compasso de espera.

«Acho que era importante ser o Ruben Neves a explicar isso. Não é uma decisão minha, não é uma decisão da seleção, é uma decisão de Diogo Jota.»