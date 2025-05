Roberto Martínez deu uma entrevista à RTP em que fez uma pequena antevisão da Liga das Nações que se avizinha e ainda tocou em alguns dos temas mais discutidos em torno da Seleção Nacional portuguesa.

Um deles a chamada inédita do jovem Rodrigo Mora, de 18 anos, para a final four da competição. Questionado se Mora corre o mesmo risco de Quenda - ser chamado mas não se estrear -, Martínez respondeu desta forma:

«Temos jogadores jovens com alto potencial. Temos de ajudar o talento a chegar ao nível máximo. O Quenda fez uma boa época, está a crescer muito e a experiência na Seleção, com minutos ou sem minutos, ajudou muito na sua evolução. O Mora merece estar na Seleção. O que ele fez no clube... É um jogador jovem de 18 anos com a capacidade de marcar dez golos. Decide bem dentro da área e decide jogos. Tem um potencial acima da média», disse.

«Geovany, Mora, Mateus Fernandes ou João Simões estão já a ser importantes. Se Simões está às portas da seleção? Também. Um jogador que pode ser homem do jogo numa competição como a Champions merece ser acompanhado pela Seleção», completou o raciocíonio.

Já sobre a Liga das Nações, em que vai defrontar a Alemanha na meia-final já no dia quatro de junho, o selecionador nacional mostrou ambição.

«É uma competição importante, para ganhar. Precisamos de mostrar responsabilidade. Para Portugal, chegar às fases finais de Mundiais e Europeus é uma exigência. Dito isto, queremos tentar ganhar a Liga das Nações, não há muitas hipóteses no futebol de seleções para ganhar. Não há nada melhor para preparar do que ganhar», disse.

«Proença exigiu que ganhasse? Ganhar não foi uma exigência. Ele entende que isto é uma continuação do meu trabalho e mostrou muito apoio. O novo presidente está a apoiar muito o que começámos durante o Europeu», disse, acrescentando que se desliga totalmente do «ruído».

Por fim, Ronaldo também foi tema. «Todos os jogadores têm uma exigência constante mas ele ainda mais. Tem 18 golos em 23 jogos [com Martínez na Seleção]. Como pessoa é exemplar, tem compromisso total. É o papel de um capitão», referiu o selecionador, mas fugiu quando questionado se deixaria Ronaldo no banco, se fosse preciso: «Como selecionador, tomo sempre as melhores decisões».