Roberto Martínez, na antevisão ao encontro com a RD Congo, da estreia do Mundial 2026, respondendo a uma pergunta sobre como vai gerir a utilização de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

Como vai gerir Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos

«Cristiano e Gonçalo Ramos têm de ser geridos dia a dia, jogo a jogo, porque há jogos de cinco em cinco dias, há outros de três em três dias, portanto temos de ir gerindo os jogadores dependendo de vários fatores.»

Como está Cristiano Ronaldo

«Cristiano é mais uma referência para o mundo. Que os meninos e as meninas que jogam nas ruas possam seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo, que seria fabuloso. Em relação à estreia de amanhã, ele parece uma criança que vai jogar o primeiro mundial. Cheio de vontade de entrar em campo e de jogar.»

O que é que muda neste Mundial com as paragens para hidratação?

«É uma boa pergunta. Na realidade os jogos agora têm quatro partes e depois de uma paragem para hidratação muda muito. Diria que precisamos de pausas de hidratação, porque faz muito calor, mas num Mundial, quando existe nuns jogos, tem de haver em todos. Não digo que seja a favor das pausas ou não, mas muda muito o jogo porque agora há quatro partes e isso é um aspeto revolucionário. Não é minha função dizer se é bom ou mau, mas tenho de utilizar estas paragens a meu favor. Porque já não é só dar o aspeto tático antes do início do jogo e depois só podemos mudar algo ao intervalo. Agora podemos mudar os aspetos táticos mais vezes e temos de saber usar isso a nosso favor.»