Roberto Martínez em declarações à flash interview da RTP, após o empate frente à Colômbia.

Análise ao encontro

«O foco é ganhar o Mundial, precisamos de crescer e utilizar todos os jogos para evoluir. Não há uma equipa que ganhe o Mundial a vencer todos os jogos por 3-0. Isso não é futebol. Foi um jogo exigente, condições climáticas difíceis e contra uma equipa sul-americana que gosta de duelos. Foi um jogo muito aberto e não queríamos isso. O Diogo Costa esteve muito bem e penso que este foi um jogo perfeito para podermos crescer, avaliar e melhorar.»

Objetivo era o primeiro lugar?

«Queremos ganhar todos os jogos, mas o adversário também joga e também tem os seus objetivos. Agora vamos a Toronto para jogar contra a Croácia e o objetivo é continuar a vencer, mas ganhar o grupo nunca seria uma vantagem.»

Como explica a saída de João Neves para a titularidade de Rúben Neves?

«Acreditamos em todos os jogadores e era importante utilizar quem ainda não tinha jogado. Era importante utilizar a frescura de Rúben Neves e a energia de João Neves para os segundos 45 minutos. Samú também entrou muito bem, mas não conseguimos segurar a bola e por isso não pudemos utilizar o talento de Vitinha.»

Portugueses podem continuar a acreditar?

«Claro. O nosso objetivo era passar. Queremos ganhar tudo, mas a realidade é que estamos apurados. Agora é o momento para preparar o próximo jogo contra a Croácia e vamos melhorar muito. É exatamente isso que queremos. Foi um teste valioso, porque quando jogas em condições diferentes e contra um adversário diferente é fácil perder. No entanto, mesmo quando não estamos ao melhor nível e não perdemos o jogo isso mostra o nosso caráter. Os adeptos podem estar orgulhosos do nosso desempenho.»