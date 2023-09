Sem terem ainda competido na época 2023/24, João Félix e João Cancelo fazem parte da convocatória de Roberto Martínez para os jogos contra Eslováquia e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro 2024.



O selecionador nacional explicou as chamadas dos dois jogadores pelo que fizeram nos estágios anteriores e pediu que estes sejam apoiados.



«O estágio de setembro tem um problema porque o mercado está aberto e alguns jogadores estão em situações difíceis. Este é um momento importante para apoiar jogadores como Cancelo e Félix e valorizar o trabalho que eles fizeram nos últimos estágios. Gostaria de pedir aos adeptos que apoiassem o Félix e o Cancelo, merecem pelo que fizeram», referiu, em conferência de imprensa.



«É importante haver consistência no trabalho. O trabalho de seleção precisa de tempo, não é apenas agrupar jogadores para um jogo. Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estou aqui. Tivemos dois estágios e quatro vitórias porque os jogadores trabalharam muito bem. O estágio de setembro é especial. Nunca gostei de ter o mercado aberto quando tenho jogos oficiais. É uma situação difícil para alguns atletas e eles precisam de apoio. A Federação e o futebol português precisa de apoiar os jogadores. Trabalhamos de forma honesta, dura e profissional para acompanhar todos os jogadores e temos uma pré-lista, da qual fazem parte alguns que estão num grande momento de forma. Precisamos de competitividade para todas as posições na seleção. Mas estamos num estágio em que o trabalho dos últimos estágios é mais importante que o momento dos jogadores», acrescentou, em jeito de explicação.



Ao longo da conferência de imprensa, Roberto Martínez voltou a ser questionado acerca de Félix e acabou por tecer-lhe rasgados elogios.



«Acredito no talento do João Félix como futebolista e como pessoa. Ele foi impecável na prestação que teve e no trabalho que fez nos últimos estágios. Isso é muito importante para mim. Ele está numa situação complicada. Temos de apoiá-lo. Acho que ele vai aprender, este é um processo de crescimento. Valorizo o que o João fez nos últimos estágios. Qual deveria ser o próximo clube? Espero que seja um clube que lhe dê oportunidade de ser importante e de mostrar o seu talento», concluiu.



Portugal joga na Eslováquia no dia 8 de setembro e quatro dias depois, recebe o Luxemburgo.