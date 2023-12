Roberto Martinez, selecionador nacional, falou em entrevista à Sport TV, sobre um dos temas que o tem perseguido desde que assumiu o cargo: a não convocatória de Nuno Santos e Paulinho, ambos do Sporting.

A referida entrevista será lançada na íntegra na noite desta terça-feira, mas num excerto já transmitido o selecionador de 50 anos explicou que Nuno Santos e Paulinho enfrentam uma forte concorrência nas posições que ocupam, tendo uma vasta lista de opções para as ocupar.

«O Nuno Santos é um jogador com uma capacidade física muito alta. Mas temos o Nuno Mendes, que pode fazer o mesmo, o Raphael Guerreiro, que também jogou nessa posição. Depois temos o Rafael Leão, que não tem o mesmo papel, mas joga na mesma zona com uma estrutura diferente. O Nuno Santos tem dificuldade porque há muitos jogadores à frente», referiu Roberto Martínez.

Sobre Paulinho, o técnico belga admitiu que joga numa posição com forte competitividade, incluindo no Sporting, com Gyökeres, mas que poderá voltar a ser chamado à seleção, pois o seu percurso é acompanhado pela equipa técnica.

«O Paulinho enfrenta uma dificuldade, com outro ponta de lança no Sporting [Gyökeres]. Uma competitividade direta. Mas nós temos jogadores como o André Silva, que está apto outra vez, o Beto, na mesma posição, mas muito diferente, e um mais jovem, que é o Tiago Tomás, que tem estado muito bem na Bundesliga. A nossa escolha até agora é ter dois pontas de lança, mas estamos a acompanhar o que o Paulinho está a fazer.»

De notar que os dois jogadores já fizeram parte da lista de pré-convocados da Seleção Nacional, mas apenas Paulinho teve a oportunidade, ainda antes da chegada de Roberto Martínez, de vestir a camisola portuguesa.