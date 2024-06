Rodrigo Mora, jogador da seleção sub-17, em declarações no final da derrota na final do Europeu, por 3-0, frente a Itália:

«Foi um pouco o que aconteceu em todo o Europeu, entrámos um bocado mal em todos os jogos. Eles marcaram dois golos nos primeiros dez minutos. Nos outros jogos reagimos rapidamente e marcámos cedo, neste não aconteceu isso. Agora temos de recuperar e seguir em frente. Daqui a dois anos temos o Euro sub-19. Foram dois anos de muito trabalho e foi muito injusto acabar o Euro sub-17 desta forma, mas temos de olhar em frente.

Se espero ficar no plantel do FC Porto? São coisas que não posso prever. Seja o que for que acontecer, vou ficar sempre muito feliz. Agora só quero aproveitar as férias e descansar.»