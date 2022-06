Fernando Santos garantiu que Cristiano Ronaldo não ficou frustrado por não ter sido opção inicial no jogo de quinta-feira entre Portugal e Espanha.

«Frustração de não ser a primeira escolha porquê? Porque não jogou neste jogo? Não me parece que alguém tenha notado uma frustração qualquer», começou por dizer em resposta a uma questão feita por um jornalista suíço na antevisão ao jogo deste domingo para a Liga das Nações.

O selecionador nacional abordou ainda o facto de o avançado de 37 anos fazer mais sentido no onze diante da Suíça do que com a Espanha, recusando-se, primeiro, a confirmar a titularidade. «Isso não vou responder [risos]. Quando eu digo que ele é o melhor do Mundo, podemos equacionar se ele faz mais sentido aqui, aqui ou acolá? Mas em cada jogo, em cada momento, pode acontecer que eu decida que, para o que eu quero no todo, seja de uma forma ou de outra.»

Fernando Santos foi ainda interpelado a comentar a continuidade de Ronaldo no Manchester United. «Já disse: o Cristiano é o melhor jogador do Mundo e a escolha de continuar no Man United é uma escolha dele. Não é a mim que me compete dizer se acho bem ou mal. Acho é que pouca gente tem a possibilidade, como o Cristiano teve, de jogar numa das melhores equipas do Mundo, como é o Manchester United», limitou-se a dizer.