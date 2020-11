Após a derrota com a França que ditou afastamento da «final four» da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais. O capitão da seleção nacional mostrou-se orgulhoso pelo percurso da equipa que deixou fugir a possibilidade de revalidar o título.



«Todos os jogos ensinam-nos algo. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Há que levantar a cabeça e orgulhar-nos de tudo o que temos vindo a conquistar juntos!», escreveu no Instagram.



Os campeões do mundo bateram a «equipa das Quinas» no último sábado com um golo de Kanté (53m).