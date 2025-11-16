Portugal goleou a Arménia por 9-1 neste domingo, no Estádio do Dragão, e assegurou o apuramento para o Mundial 2026, como primeiro classificado do Grupo F da zona europeia da qualificação. Uma goleada que esteve perto do recorde da Seleção.

Pedro Neto e Pote, dispensados por lesão, e Cristiano Ronaldo, castigado após expulsão diante da Irlanda, não estiveram presentes no duelo, nem receberam uma condecoração dada pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que entregou as respetivas insígnias a Pedro Proença, presidente da FPF.

O capitão da Seleção Nacional viu à distância a goleada dos seus colegas e não perdeu tempo a reagir ao apuramento para o Mundial 2026 através das redes sociais, numa mensagem sucinta: «Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal».

Durante o apuramento, Cristiano Ronaldo marcou cinco golos em outros tantos jogos. Foi o melhor marcador português, mas ficou distante do líder - Erling Haaland, que marcou 14 golos em sete jogos.