Rúben Dias considerou esta sexta-feira que as idas à praia foram benéficas para os jogadores e nunca deviam ter sido tornadas um caso. Diz que a culpa disso mesmo é dos jornalistas que as notificaram, apesar de ter havido também publicações do próprios jogadores nas redes sociais, e das pessoas que estão em casa e desconhecem os benefícios de um passeio na praia.

«Eu acho que nunca devia ter sido um tema, e grande parte de ter sido um tema é a vossa culpa, de todos vocês. Por falta de conhecimento e por falta de informação das pessoas que leem e veem tudo o que vocês partilham com elas. E é também vosso dever comunicar as coisas e informar as pessoas da maneira correta e não simplesmente criar um texto, que seja apetecível para as pessoas lerem e depois provocar toda uma dinâmica de má energia que não existe. Acho perfeitamente normal o que nós fizemos. Aliás, acho mais do que normal, acho benéfico para todos nós. Como é óbvio, acho que é uma questão do tempo que estivemos na praia [cerca de uma hora], mas também, numa questão mais de conhecimento biológico, é bom para nós. E sabemos que, feito da maneira certa, nos tempos certos, só há benefícios a retirar disso. E, portanto, até ao mister, que não teve receio nenhum de o fazer, mesmo sabendo que vocês iam fazer o que fizeram, tiro o meu chapéu. Foi sem dúvida, e é sem dúvida, algo benéfico para nós.»