Rúben Dias foi questionado sobre as muitas críticas que foram feitas em todo o mundo à Seleção Nacional, e em particular sobre o facto de milhares de fãs de Ronaldo terem invadido as redes sociais de jogadores como João Neves ou Bruno Fernandes a acusá-los de querer prejudicar o capitão da Seleção. Com a habitual agressividade com que responde em todas as conferências de imprensa, o central garantiu que dentro da seleção estão todos juntos.

«Sinceramente, é-me completamente indiferente todas as questões que envolvam esse tema, todas as especulações que se fazem em torno dele, porque, para mim e para todos nós, isso nem sequer é um tema. Estamos todos juntos, estamos todos juntos na busca de um sonho, estamos todos juntos na noção de que as dificuldades são boas e de que é nas dificuldades que vamos ver do que realmente somos feitos. E, como tal, abraçamos isto como uma oportunidade para fazer algo e criar algo positivo. A minha mente não viaja para aí. Não presto atenção quando isso surge, e obviamente que isso aparece diante de toda a gente, através das redes sociais, das notícias, etc. Mas penso e acredito sinceramente que nenhum de nós dá importância a isso e, como tal, penso que nem sequer é um tema sobre o qual eu tenha de falar.»